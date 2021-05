Repubblica - Sergio Conceiçao verso Napoli e Lotito prenota Gattuso

L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito al valzer di panchine in Serie A:

"Bisogna aspettare Zizou e Antonio, Florentino e Steven: mezza Europa (e mezza Italia) è in attesa di capire cosa succederà alle panchine di Real Madrid e Inter, perché poi in molti agiranno di conseguenza: in questi giorni, Zidane si chiarirà con Perez (il divorzio è l’opzione più accreditata) e Conte con Zhang, anche se in questo caso ci si aspettava un incontro già ieri. Invece niente. Se l’uscita di Zidane da Madrid pare scontata (il suo destino è la Francia dopo Deschamps, anche se c’è la corte della Juve), la posizione di Conte è ancora nebbiosa: accetterà i nuovi programmi che l’Inter deve forzatamente aggiornare al ribasso? L’uomo degli scudetti sembra meno impetuoso di un anno fa e più disponibile al compromesso, ma nulla è certo e men che meno definitivo. Nelle ultime ore, Conte è dato addirittura in corsa per la panchina del Madrid, oltre che per quella del Tottenham, altro club in cerca d’allenatore. Di sicuro, la scelta di Perez avrà un effetto domino: deve orientarsi tra un vincente di già acclarato spessore (Allegri, o addirittura Conte) e un ragazzo di casa come Raùl, che si sta facendo le ossa nel Real Castilla, in terza serie. Dopo aver ascoltato e poi declinato le proposte del Napoli, Allegri balla tra Real e Inter, con il rischio di farsi tagliare fuori da entrambi. È per quello che la Juve temporeggia?

Tutti sono in attesa. Per abitudine, i grandi club aprono la diga delle trattative dopo la finale di Champions, che è sabato. Ma qualcuno si è già mosso con concretezza: liquidato Gattuso, De Laurentiis è molto vicino all’accordo a sorpresa con Sergio Conceiçao, che col Porto ha fatto fuori la Juve dalla Champions. Galtier, neo-campione di Francia con il Lille (che quasi certamente lascerà), è il piano B. Domani si deciderà il futuro di Inzaghi, a rapporto da Lotito: in caso di rottura, la Lazio ha pronto un biennale per Gattuso, benché il presidente e Tare abbiano incontrato pure Sarri. La Fiorentina, dopo diversi passaggi a vuoto, sembra stia trovando la quadra con Fonseca, mentre siamo ai dettagli per l’accordo tra Juric e il Torino: il croato deve dare una risposta a Cairo entro la fine della settimana, si prevede un sì".