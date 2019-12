Repubblica - Segnale di compattezza della squadra, tutti a cena! Mertens tra gli assenti: improvviso attacco influenzale e Udinese in dubbio

Ultimissime calcio Napoli - Da oggi la squadra sarà in ritiro, non è certo delle migliori l'aria che si respira a Castel Volturno. Intanto, in attesa dell'inizio del ritiro, nell'ultima sera libera, gli azzurri han fatto quadrato a cena insieme, "prima della tempesta. La festa di compleanno di Maksimovic si è infatti trasformata ieri in una sorta di prova generale per alcuni giocatori del Napoli, che hanno trascorso insieme pure l’ultima serata di libertà prima dell’inizio del maxi ritiro “ costruttivo” deciso da Ancelotti: in programma da oggi pomeriggio a Castel Volturno e destinato a durare come minimo per una settimana", evidenzia l'edizione odierna di Repubblica.

Udinese-Napoli, Mertens in dubbio

Ma il quotidiano specifica che la risposta della squadra, quasi al completo intorno al tavolo per rispondere all'invito del difensore serbo della SSC Napoli, vuole essere anche un segnale di compattezza:

"Tra i pochissimi assenti Dries Mertens, costretto a marcare visita alla ripresa degli allenamenti da un improvviso attacco influenzale, che rischia di mettere in dubbio la sua presenza anche nella trasferta di Udine. Il resto del gruppo ha provato a ostentare nonostate tutto normalità, in attesa di una settimana decisiva".