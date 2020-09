Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive: "Nikola Maksimovic è ancora nel limbo: non ha rinnovato il contratto e una partenza di Koulibaly potrebbe favorire la sua riconferma in maglia azzurra. Attende di conoscere il suo futuro al rientro dagli impegni con la Serbia. Non c’è accordo, invece, per Elseid Hysaj: il terzino è all’ultimo anno di contratto e potrebbe restare ancora per una stagione per poi svincolarsi a parametro zero al termine del campionato"