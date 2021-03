Repubblica - Scacco matto alla crisi! Il Napoli è uscito dall’emergenza, c'è una firma illustre sul blitz

Napoli Calcio - L'edizione odierna di Repubblica rende merito al Napoli dopo la vittoria contro la Roma.

"Scacco matto alla crisi. Il Napoli è uscito dall’emergenza e stanno ritornando le vittorie, con il secondo blitz dopo quello a San Siro. Stavolta è toccata alla Roma subire la stessa sorte del Milan e c’è la firma illustre di Mertens sul netto 2-0 all’Olimpico, che rilancia la squadra di Gattuso nella lotta per la Champions. Doppietta e 100 gol in Serie A per il belga, in una notte colorata di azzurro"