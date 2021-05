Calciomercato Napoli - Luciano Spalletti o Simone Inzaghi. Come riporta La Repubblica oggi in edicola, la scelta dell'allenatore italiano citato da Aurelio De Laurentiis dovrebbe limitarsi unicamente a questi due nomi. Tra i due, tuttavia, c'è l'ex Inter in pole position:

Spalletti è in una posizione privilegiata e aspetta l’ultima chiamata per mettere nero su bianco e tornare in pista