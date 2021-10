Repubblica - Roma-Napoli, procede a buon ritmo la vendita biglietti Settore Ospiti: attesi 5mila tifosi partenopei

Napoli calcio - L'edizione napoletana di Repubblica scrive sui biglietti in vendita del Settore Ospiti per la partita tra Roma e Napoli.

"E' iniziata a buon ritmo la prevendita dei biglietti per il settore Ospiti dello stadio Olimpico, dove domenica pomeriggio (ore 18) gli azzurri sono attesi dalla sfida di alta classifica con la Roma di Mourinho. La trasferta è stata vietata per motivi di ordine pubblico ai residenti in Campania, ma alla fine dovrebbero lo stesso essere almeno in 5 mila i sostenitori al seguito della capolista, che scenderà in campo per consolidare il suo primato solitario".