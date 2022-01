Repubblica - Rinnovo Mertens, Spalletti ha preso una posizione netta sulla vicenda

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica scrive sul feeling tra Spalletti e De Laurentiis:

"Tra i due c’è stima sincera e non guasta che fuori dal campo il tecnico toscano sia - nel senso buono del termine - un aziendalista: morigerato nelle sue richieste e sensibile ai problemi economici con cui deve convivere il club azzurro. Nessuna critica si è levata infatti dalla panchina per la cessione in corsa di Manolas ( proprio nel periodo di maggiore emergenza) e il divorzio anticipato con Insigne. Sul futuro di Mertens l’allenatore ha invece addirittura preso una posizione netta, dopo la vittoria nel derby contro la Salernitana. « Se un calciatore vuole restare qui, vista la situazione, deve rimettersi a quelle che sono le disponibilità del club...»"