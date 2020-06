Repubblica - Rinnovo Maksimovic, il suo agente è sbarcato a Napoli per provare a chiudere l'accordo: i dettagli

Ultimissime Napoli - I colleghi di Repubblica fanno il punto della situazione in merito al rinnovo contrattuale di Nikola Maksimovic con il Napoli:

"Una certezza. Nikola Maksimovic ha guidato la difesa del Napoli con autorevolezza in Coppa Italia. È stato forse il migliore in campo in semifinale contro l’Inter e ha concesso il bis pure nella finale dell’Olimpico con la Juventus: attento, preciso e senza sbavature, il coro di consensi è stato unanime. Le due prove positive hanno rilanciato le sue quotazioni. È difficile, in questo momento, immaginarlo fuori dalla formazione titolare. Infatti il giocatore si candida pure per la partita di martedì prossimo ( ore 19.30) a Verona, ma il Napoli guarda avanti. Il ventottenne centrale serbo è il presente e quasi certamente sarà anche il futuro di questa squadra. Le ultime prestazioni di spessore rappresentano il preludio ad una trattativa per il rinnovo del contratto che è già pronta a vivere la sua conclusione.

Dopo Mertens ( già ufficializzato) e Zielinski ( ormai vicino), poi tocca a lui. Il Napoli sta dialogando da tempo col suo procuratore Ramadani ( lo stesso di Koulibaly) che tra l’altro è stato in città la scorsa settimana e intende raggiungere l’accordo prima della fine della stagione: Maksimovic è in scadenza nel 2021, quindi il rapporto va giocoforza prolungato e rinsaldato. Con Gattuso rappresenta una certezza e si andrà avanti insieme".