Repubblica - Rinnovi di Mertens e Zielinski da intendere come segnali di disgelo: l'assenza di De Laurentiis ha creato una situazione di stallo

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sui prossimi rinnovi contrattuali di Dries Mertens e Piotr Zielinski:

Il primo segnale di disgelo dovrebbe essere la sospirata ufficializzazione dei rinnovi di Dries Mertens e Piotr Zielinski: doppiamente utili per restituire la giusta serenità ai due giocatori e allo stesso tempo per riaccendere l’entusiasmo della piazza. Ma ad attendere notizie dal presidente sono innanzitutto i giocatori: con in ballo il caso degli stipendi congelati da marzo e sullo sfondo la telenovela delle multe per l’ammutinamento di novembre.

De Laurentiis non si è infatti più visto in città dallo scorso primo marzo e senza di lui si è creata nel Napoli una situazione di stallo a 360 gradi: in primis dal punto di vista amministrativo e in parte pure da quello tecnico. Con gli uffici di Castel Volturno chiusi da due mesi e mezzo e i dipendenti messi in cassa integrazione, con le uniche eccezioni dei dirigenti autorizzati a lavorare in modalità “smart”, da casa, la paralisi all’interno della società azzurra era del resto inevitabile e col campionato fermo per l’esplosione della pandemia la soluzione di troppi problemi è stata rinviata.