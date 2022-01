Repubblica - Recuperati al top i titolari: Osimhen vuole già partire titolare con la Salernitana

Ultimissime sul Napoli calcio e il recupero della condizione dei titolari come Fabian Ruiz, Osimhen e Zielinski che sono stati assenti negli ultimi mesi. Aggiornamenti da Repubblica:

A Bologna sono tornati al top tra i titolari Fabian e Zielinski e part time Osimhen, al rientro dopo 57 giorni di stop. Il centravanti vuole bruciare le tappe e si candida dal 1’ già con la Salernitana. Ma per il derby spera di rimettersi in pista pure Insigne, le cui condizioni saranno valutate tra oggi e domani, senza correre comunque dei rischi. L’infermeria del Napoli si è finalmente svuotata e in campo si sono visti subito i risultati, con la vittoria e l’ottima prova di Bologna. Agli azzurri mancavano ancora 5 giocatori ( Koulibaly, Insigne, Anguissa, Ospina e Ounas), ma niente a che vedere con l’emergenza totale piombata su Spalletti tra fine 2021 e inizio del nuovo anno. Resta il rimpianto per l’uscita di scena prematura dalla Coppa Italia. In campionato ed Europa League ci sono però ancora margini per rendere intriganti i prossimi mesi, provando a volare alto.