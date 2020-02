Repubblica - Prevendita a gonfie vele per Napoli-Inter: già staccati 35mila biglietti

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive sul dato spettatori per Napoli-Torino e Napoli-Inter: "Cambia l’avversario al San Paolo e non ci sarà ovviamente il colpo d’occhio della Champions League, ma comunque lo stadio non sarà deserto per l’anticipo di campionato, in programma stasera alle 20.45. La risposta col Torino è stata positiva: saranno almeno 25mila gli spettatori sugli spalti per un match che non avrà il blasone del Barcellona, ma è fondamentale per le ambizioni in classifica di un Napoli in risalita soprattutto in trasferta. Adesso bisognerà riconquistare il San Paolo per conquistare un posto in Europa League. Nel mirino c’è anche la sfida di giovedì contro l’Inter, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il Napoli ha un’occasione propizia per arrivare in finale dopo la vittoria di San Siro all’andata. Le notti di Coppa hanno sempre un certo fascino e la cornice di pubblico dovrebbe superare le 35mila presenze. Ha funzionato la doppia promozione voluta dal club azzurro: prezzi speciali per i 13mila abbonati ma anche per chi ha scelto di assistere al doppio match al San Paolo contro Torino e Inter"