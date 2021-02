Repubblica - Politano in gol, tutti ad abbracciare Gattuso: il blitz di ADL ha fatto ritrovare la compattezza

Napoli Calcio - L’immagine più significativa del pomeriggio allo stadio Maradona è stato l’abbraccio dei giocatori a Gattuso, dopo il raddoppio di Politano che ha chiuso i conti nel finale contro il Parma.

Gattuso abbraccio Napoli

Come riporta La Repubblica:

"La gara era stata messa già in discesa dal gol intorno alla mezz’ora del primo tempo di Elmas, che ha fatto il bis in campionato dopo la sua prodezza personale in Coppa Italia, contro lo Spezia. Ma il punteggio non deve ingannare: il Napoli ha infatti dovuto stringere i denti e battersi con grande umiltà, per non pagare dazio alla estenuante maratona (9 partite) affrontata nel mese di gennaio. Il presidente De Laurentiis prima del fischio d’inizio aveva fatto un blitz in ritiro e poi ha seguito i 90’ dalla tribuna, dando un segnale di ritrovata (quanto parziale) compattezza in un momento complicato. Missione compiuta. Il Napoli era sceso in campo con l’obiettivo di riavvicinare la zona Champions e di riscattare il ko di Verona".