Repubblica - Perdere da sempre molto fastidio: Napoli insufficiente sotto ogni punto di vista, gli applausi dei 25mila sono stati di consolazione

Arrivano notizie riguardo il Napoli e l'ultima sconfitta in amichevole col Villarreal. La squadra di Spalletti ci teneva a fare bella figura al ritorno al Maradona dopo più di un mese, ma non è andata come ci si aspettava.

Napoli: Spalletti carica i suoi per la svolta

Napoli - Le ultime notizie da Repubblica sul Napoli di Spalletti:

Perdere da sempre molto fastidio e al di là delle apparenze pure il Napoli c’è rimasto male per il ko al Maradona contro il Villarreal, anche se si trattava di un’amichevole e gli azzurri erano in campo con una formazione d’emergenza. Ma Di Lorenzo e compagni tornavano dopo 35 giorni a Fuorigrotta e ci tenevano dunque a non sfigurare nel loro stadio, in cui non sono mai stati battuti in questa stagione in partite ufficiali. Invece gli applausi al fischio finale dei 25 mila fedelissimi sono stati di consolazione, visto che la prova della squadra di Luciano Spalletti è stata per una volta insufficiente: dal punto di vista tattico e atletico.