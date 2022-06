Repubblica - Per Spalletti tre azzurri rappresentano la garanzia di una squadra competitiva

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti proverà a replicare lo stesso filotto che lo ha accompagnato nell’ultimo campionato, quando lo sprint iniziale ha indirizzato sin da subito gli obiettivi del Napoli come racconta l’edizione odierna di Repubblica.

“Quelli attuali sono ancora da definire e dipenderà da un mercato, al momento in stand-by perché condizionato dalle cessioni. Spalletti, così come i tifosi, spera che il discorso non riguardi Koulibaly. Confermare lui, Anguissa e Osimhen rappresenterebbe la garanzia di un’ossatura competitiva”