Repubblica - Patto d'acciaio James-Napoli, si continua a trattare col Real. Possibili due sorprese in avanti

Notizie Calcio Napoli - I colleghi di Repubblica fanno il punto della situazione in merito alle trattative in attacco per il calciomercato della SSC Napoli:

"Capitolo James Rodriguez. Serviranno dunque ancora tempo e pazienza, come aveva anticipato nei giorni scorsi Ancelotti. Le voci sul possibile inserimento nella trattativa del Psg non spaventano il Napoli, forte del patto d’acciaio stretto con James Rodriguez. De Laurentiis ha invece sbarrato la porta con parole dure all’ipotesi Icardi. « Non incontrerò Wanda Nara, è una stupidaggine colossale. Io e Wanda Nara ci siamo già seduti intorno a un tavolo 3 anni fa e non ho alcuna nessuna intenzione di riaprire questa storia. Mi è stato sufficiente quel confronto, l’attaccante non rientra nelle nostre necessità attuali: in avanti siamo coperti con Milik e Mertens » . Tutto vero, al netto di un po’ di pretattica sul mercato. Il club azzurro sta infatti continuando a tenere i contatti con lo spagnolo Rodrigo e il messicano Lozano: due affari che possono riservare sorprese".