Repubblica - Pannello "anti-spia" a Castel Volturno, è abusivo: la SSC Napoli dovrà abbatterlo

Ultime notizie calcio Napoli - La privacy nel calcio è sacra. In casa SSC Napoli e non solo (il discorso non cambia per le altre big della serie A). Gli allenamenti, salvo deroghe, tipo il quarto d’ora iniziale concesso dall’Uefa prima delle sfide europee, sono rigorosamente a porte chiuse. Quelli degli azzurri hanno addirittura una doppia protezione: perché non solo è vietato l’ingresso ai non autorizzati, ma è inutile pure affacciarsi dal parcheggio del Resort Marina di Castello, l’hotel che sovrasta i tre campi di gioco. Perché la SSC Napoli aveva installato dei pannelli “anti spie” per allontanare occhi indiscreti. Ma adesso il club dovrà trovare un'altra soluzione.

Castel Volturno

A scriverlo è l'edizione odierna di Repubblica: