Repubblica - Osimhen show, anche il Teramo si piega al bomber: rapace d'area e scatenato, esce col sorriso dopo la tripletta

Ultime calcio Napoli – E' stato ancora una volta protagonista, anche nell'amichevole contro il Teramo ripetendosi con una tripletta: stiamo parlando del nuovo acquisto Victor Osimhen, che ha brillato anche nella seconda uscita stagionale della squadra di Gennaro Gattuso.

L'edizione napoletana odierna di Repubblica racconta:

«Victor, Victor». Prove tecniche di feeling. I tifosi del Napoli hanno già un debole per Osimhen. Mister 70 milioni è stato il simbolo di questo ritiro a Castel di Sangro.

È l’attaccante copertina, coccolato dai compagni e temuto dagli avversari. Il suo pane quotidiano è il gol e nelle prime due amichevoli lo ha dimostrato con determinazione: tre squilli all’esordio contro L’Aquila, altrettanti anche contro il Teramo, avversario di livello superiore (gioca in serie C) che si piega al bomber azzurro.

Il primo squillo arriva dopo pochi minuti: è rapace dentro l’area di rigore, anticipa tutti e realizza il vantaggio. Poi nella ripresa blinda la vittoria firmando il definitivo 4-0: scatta sul filo di fuorigioco sull’assist di Younes e per finire controlla di destro in area e chiude così la sua prestazione positiva.

Il totale è semplice. Due partite e sei reti all’attivo. Ancora presto per esaltarsi, ma l’inizio è davvero incoraggiante. In mezzo all’Osimhen show, c’è la prodezza di Lozano, anche lui in crescita. Per il resto, Gattuso raccoglie buone indicazioni delle cosiddette seconde linee.

Il Napoli cambia solo Manolas ad inizio ripresa e controlla agevolmente con un possesso di palla efficace che limita il Teramo. Davanti ci pensa Viktor Osimhen, semplicemente scatenato: segna altri due gol e chiude definitivamente i conti. Gioca 75 minuti, esce col sorriso e lascia spazio nel finale a Llorente. La storia di Osimhen è appena cominciata e i tifosi sperano proprio di aver trovato un nuovo campione.