Repubblica - Osimhen può esserci a Dimaro per allenarsi col Napoli: la data

Calciomercato Napoli - Annuncio di Repubblica sulla questione complicata di Victor Osimhen che non è facile da vendere in questo momento per il Napoli:

C'è Saudi League, che già la scorsa estate bussò prepotentemente alla porta di Osimhen: allora fu l’Al Hilal a tentare il colpaccio. Il diretto interessato preferì rifiutare e al suo posto è stato acquistato un certo Neymar. Adesso è l’Al Ahli a pensarci e qualcosa potrebbe muoversi a metà luglio, quando aprirà ufficialmente il mercato arabo. Osimhen non prende in considerazione, al momento, questa eventualità, quindi non è affatto da escludere la sua presenza nel ritiro di Dimaro-Folgarida nel ritiro in Trentino (l'11 luglio).