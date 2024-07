Repubblica - Osimhen protagonista del valzer degli attaccanti, il Chelsea prepara 100 milioni

Calciomercato Napoli - Arrivano conferme in merito a quello che è trapelato nelle ultime ore con i colleghi inglesi che parlano di un nuovo e forte interessamento del Chelsea per l'attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Calciomercato: Osimhen-Napoli, offerta dal Chelsea

Secondo quanto riportato da Repubblica, questione Osimhen è prioritaria nel mercato del Napoli e si attende l’offerta giusta per il numero 9. I tempi, però, non si conoscono ancora. In Inghilterra sono sicuri di un nuovo interessamento del Chelsea, ancora a caccia del suo centravanti. I Blues sarebbero pronti a mettere sul piatto 100 milioni, meno della clausola (130), ma comunque una cifra importante.

Osimhen attende, la Premier League è da sempre il palcoscenico dei suoi sogni calcistici e gli piacerebbe esibirsi a Stamford Bridge. L’interessamento va tradotto in un’offerta concreta per De Laurentiis. La sensazione è una: qualcosa accadrà. Tra Premier League e Saudi League, Osimhen sarà protagonista del valzer degli attaccanti. Il Napoli lo sa bene e non si farà trovare impreparato.