Repubblica - Osimhen-Napoli, il ragazzo chiede ancora tempo: gli azzurri contano di chiudere aumentando l'offerta precedente

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive su Osimhen: "Viktor Osimhen resta l’obiettivo numero uno per il reparto offensivo. La cessione di Milik, ormai, è scontata e il diesse Cristiano Giuntoli sta definendo la trattativa con il nuovo bomber: è passata più di una settimana dal blitz in città dell’attaccante con i suoi agenti e la risposta definitiva non è ancora arrivata. Il giocatore ha chiesto sette o dieci giorni per riflettere. Il Napoli conta, comunque, di chiudere l’affare modulando l’offerta presentata al ventunenne talento del Lille, considerato ideale da Gattuso per il suo progetto tattico della prossima stagione".