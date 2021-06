Repubblica - Osimhen ha l'azzurro nel cuore, vuole conquistare il Maradona! Attende il ritorno della gente allo stadio e il loro abbraccio

Arrivano le ultime notizie sul calcio Napoli e su Victor Osimhen che non si lascia distrarre dalle voci di calciomercato e si concentra sulle vacanze in Nigeria nella sua Lagos dove continua ad essere fortemente impegnato per il sociale aiutando i bambini in difficoltà. Intanto, l'obiettivo di Osimhen è di conquistare i tifosi dello stadio Diego Armando Maradona.

Ultime calcio Napoli, Osimhen vuole conquistare i tifosi al Maradona

Come riportato da Repubblica, Osimhen ha voglia di conquistare lo stadio Maradona al suo ritorno a Napoli. L'attaccante nigeriano ad oggi si è esibito ancora senza pubblico e aspetta l'abbraccio della gente di Napoli. Il calciatore porta i colori azzurri nel cuore come dimostrano le immagini sui social con quella partita tra la sua gente in divisa azzurra.

Osimhen si gode le vacanze a Lagos e intanto è stato celebrato ad Olusosun, il sobborgo di Lagos dove è cresciuto, con una gigantografia che lui ha autografato. È stata inaugurata l’altro giorno e l’ospite d’onore è stato proprio Osimhen, campione che non ha dimenticato le sue origini.