Repubblica - Osimhen ha confermato di essere più in forma di tutti: centrocampo a disagio, segnali preziosi da Kvara

Il Napoli di Spalletti sta affrontando le amichevoli di dicembre per la ripresa del campionato e del resto della stagione. Sarà un rush finale importante da gennaio e Osimhen trascina i suoi in amcihevole.

Napoli - Questa l'analisi di Repubblica sul Napoli di Spalletti con i singoli Osimhen e Kvaratskhelia:

Perdere da sempre molto fastidio e al di là delle apparenze pure il Napoli c’è rimasto male per il ko al Maradona contro il Villarreal. A disagio soprattutto difesa e centrocampo, mentre in attacco Victor Osimhen ha confermato di essere il più in forma di tutti e Khvicha Kvaratskhelia ha dato dei preziosi segnali di ripresa.