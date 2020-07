Repubblica - Non solo Mertens, Napoli vicino all'annuncio di due rinnovi importanti

Napoli - I colleghi dell'edizione di Repubblica fanno il punto della situazione in merito ai rinnovi contrattuali di Maksimovic e Zielinski:

"Lo status di Nikola Maksimovic è cambiato con la gestione Gattuso. Da alternativa di lusso a titolare al centro della difesa. Maksimovic è un leader del reparto arretrato: attento nelle letture e nella gestione delle chiusure. Le prestazioni hanno raccolto consensi e applausi da parte dei tifosi. La società, invece, ha sciolto gli ultimi dubbi sul futuro. Il rinnovo del contratto è una certezza: l’attuale scadenza ( 2021) sarà prolungata al 2025. Perché Maksimovic è un protagonista di questo Napoli. La ricetta di questo cambiamento radicale è abbastanza semplice ed è stato il diretto interessato a svelarla. «Ho finalmente trovato la continuità. Prima giocavo uno o due partite e tornavo in panchina. Stavolta è diverso. Ho la fiducia di Gattuso». I numeri sostengono la spiegazione: undici partite consecutive giocate dal primo minuto tra campionato, Coppa Italia e Champions per poi riposare domenica scorsa al San Paolo contro la Roma ( entrato nel finale). Il giocatore ha alzato il livello meritandosi la riconferma, rappresenta una certezza per il Napoli, proprio mentre Koulibaly è conteso dalle due corazzate di Manchester, City e United. Maksimovic ha fatto la sua scelta: ancora in azzurro per fare la differenza e conquistare traguardi importanti. Stasera, intanto, sostituirà proprio Koulibaly, squalificato. Giocherà con Manolas a Marassi con il Genoa con l’obiettivo di proseguire la sua serie positiva. Gattuso ha la massima fiducia nelle sue qualità e ha naturalmente contribuito alla sua permanenza in azzurro. Per l’allenatore è prezioso, così come Piotr Zielinski. Anche la trattativa per il rinnovo del centrocampista è vicina al traguardo dopo un lungo tormentone. Il polacco si legherà al Napoli con una clausola rescissoria alta e un maxi-ingaggio, status di un giocatore considerato importante. Gattuso lo ha schierato nella sua posizione preferita: gioca mezz’ala in mediana e il rendimento è cresciuto. Deve migliorare in fase offensiva: due sole reti in questa stagione non rendono merito al suo talento, ma Gattuso è convinto di poter sistemare pure questa statistica".