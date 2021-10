Napoli Calcio - Non è giusto che la cavalcata degli azzurri in campionato sia circondata da odio e insulti, secondo l’edizione odierna di Repubblica.

“Spalletti aveva lanciato un appello ai tifosi proprio alla vigilia della trasferta allo stadio Franchi, auspicando una domenica di festa per tutti. Invece Insigne e compagni hanno potuto godersi la vittoria e il primato solitario in classifica solamente in campo, mentre il dopo-gara è stato teso e vergognoso”