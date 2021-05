Repubblica - Napoli-Verona, è la finale di Gattuso: in campo i quattro 'pretoriani' vuole la Champions e sarà addio

Napoli Calcio - Il futuro in 90’. La decisiva partita di domenica sera allo stadio Maradona con il Verona farà calare contemporaneamente il sipario sul campionato e sulla tribolata stagione del Napoli, ma sarà anche e forse soprattutto la “finale” di Rino Gattuso: vicino quasi nella stessa misura alla qualificazione per la Champions League e all’addio alla panchina azzurra.

Come riporta La Repubblica:

"Tra presidente e allenatore è calato il gelo da tanti mesi e per questo Gattuso dovrebbe sedersi per l’ultima volta sulla panchina del Napoli, domenica sera: da una parte con la consapevolezza di essere vicinissimo a un addio a testa alta, ma dall’altra con il grande rimpianto di doversi congedare in uno stadio vuoto: al termine di una stagione in cui i tifosi non hanno mai avuto la possibilità di far sentire la loro voce. A Ringhio è mancato il confronto diretto con i 50 mila del Maradona, che sicuramente si sarebbero entusiasmati per la spettacolare rimonta della squadra nel girone di ritorno. Non ci sarà Koulibaly, ma gli altri big saranno regolarmente a disposizione contro il Verona e Gattuso si aspetta tanto specialmente dai suoi “pretoriani”: i 4 giocatori che più di tutti si sono esaltati nella gestione del tecnico calabrese. In primis Lorenzo Insigne, poi Piotr Zielinski, Matteo Politano e Hirving Lozano".