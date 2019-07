Repubblica: "Napoli, ritorno di fiamma per Lozano: ci saranno novità nei prossimi giorni"

Ieri sera a TvLuna, Carlo Ancelotti ha parlato a lungo di calciomercato, confessando le difficoltà per arrivare a James Rodriguez e confermando le indiscrezioni circa un interesse del Napoli per Pépé. L'allenatore del Napoli è stato chiaro: "Per battere la Juve dobbiamo migliorare la qualità della squadra e stiamo lavorando. I nomi fatti sono tutti veri. Sono convinto che al termine del mercato saremo tutti felici e completi. Spesso non è facile chiudere un affare, ci sono tante componenti. Nulla è impossibile per il Napoli".

NAPOLI: LOZANO DI NUOVO IN POLE

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica sottolinea un ritorno di fiamma della SSC Napoli per Hirving Lozano, l'attaccante messicano del PSV che sembrava finito in seconda fila tra gli obiettivi di mercato del club azzurro: "Lozano sta riguadagnando posizioni dopo un inseguimento durato mesi: il messicano ha le caratteristiche individuate da Ancelotti e nei prossimi giorni ci saranno novità". Insomma, non resta che aspettare: potrebbe esserci un'improvvisa accelerata per Lozano.