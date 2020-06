Repubblica - Napoli, questione di testa: la rimonta Champions non è utopia

Notizie Calcio Napoli - La rimonta Champions per il Napoli non è un'utopia. Lo riferisce convinta La Repubblica oggi in edicola. Gli azzurri, piuttosto, per quanto difficile, hanno davvero le potenzialità per provare ad acciuffare una super Atalanta attualmente al quarto posto. Questione di testa per la squadra di Gennaro Gattuso. Ma con la concentrazione e la concretezza vista ieri, mai dire mai.

"Ci aspettano altre undici finali e crediamo alla zona Champions, anche se all’inizio della stagione abbiamo fatto troppi danni e dunque non sarà facile recuperare il terreno perduto", ha riferito ieri Lorenzo Insigne. Decisamente più cauto, invece, il tecnico calabrese: "Dobbiamo vivere alla giornata e dare continuità ai nostri risultati positivi. Intanto è stato importante dimostrare maturità, carattere e personalità: avevo paura che i miei giocatori potessero avere un calo di concentrazione, invece hanno gestito bene l’euforia".