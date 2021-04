Repubblica - Napoli più concreto del solito, con Osimhen ha una soluzione in più che risolve "l'uscita dal basso"

Ultimissime calcio Napoli - Tre punti importanti per restare in corsa per un posto in Champions League, il Napoli a Genova contro la Sampdoria ha gestito, ha rischiato qualcosina, ma alla fine l'ha chiusa con Victor Osimhen e con i cambi (l'assist di Mertens). Adesso le due gare cruciali, allo stadio Maradona, contro Inter e Lazio.

Samp-Napoli e la soluzione Osimhen

L'edizione odierna di Repubblica Napoli commenta così il match:

"Una partita molto intensa e giocata quasi sempre a ritmo alto. Questa volta le rotazioni di Gattuso hanno funzionato e così la squadra non ha pagato dazio alla stanchezza della terza partita di seguito nello spazio di otto giorni. Ospina ha mantenuto la porta imbattuta e dato più sicurezza al reparto arretrato, al netto di qualche sbavatura di Manolas. Buone pure le prove dei centrocampisti e degli attaccanti, anche se il colpo del ko è giunto solamente nel finale. L’unica nota stonata è stata a conti fatti l’ammonizione di Lozano, che era diffidato e verrà squalificato. Gli azzurri, con la presenza al centro dell’attacco del poderoso cannoniere nigeriano, hanno potuto variare la loro manovra in modo insolito, alternando il consueto palleggio rasoterra con qualche improvviso lancio lungo. Per questo il pressing degli avversari ha fatto meno danni del solito e sono molto diminuiti i rischi per le uscite "dal basso", che nel corso di tutta la stagione sono state uno dei punti deboli di Insigne e compagni. Il Napoli è stato più concreto del solito: accettando anche di soffrire e colpendo spesso di rimessa, senza specchiarsi inutilmente nel possesso di palla".