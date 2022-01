Repubblica - Napoli-Fiorentina, ci sarà record negativo stagionale di spettatori al Maradona: il dato

Napoli calcio - Record negativo stagionale di spettatori al Maradona questa sera per la Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. L'edizione odierna di Repubblica racconta quella che ormai è una vera e propria fuga dagli spalti dello stadio di Napoli.

"Il dodicesimo uomo ha infatti smesso di affollare il Maradona e pure oggi pomeriggio ( ore 18) sono annunciati sulle tribune al massimo cinquemila fedelissimi, per la sfida di ottavi di finale della Coppa Italia contro la Fiorentina. Le concause sono tante: in primis il Covid, poi la giornata feriale e la diretta tv in chiaro su Italia 1. Ma anche domenica scorsa per la partita di campionato con la Samp erano stati staccati appena 8300 biglietti ( compresi quelli in dotazione agli sponsor) e il club azzurro era stato costretto a registrare quindi - suo malgrado - il record negativo stagionale di presenze"