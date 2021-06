Repubblica - Napoli, disertato l'open-day di AstraZeneca: si presenta solo il 6% dei convocati

Ultimissime notizie Napoli. Oggi La Repubblica fa il punto sulla campagna vaccinale nella Regione Campania, e in particolare a Napoli, dove ieri si è verificata un'inaspettata astensione per l'open day vaccinale di AstraZeneca. Su 1600 convocati, solo 90 persone (il 6%) si sono vaccinate, mentre la stragrande maggioranza delle persone o non si sono presentate oppure hanno rifiutato di ricevere la dose Astrazeneca. Complice il periodo estivo, in tanti rinunciano alla prima dose anche per la preoccupazione di non poter ricevere la seconda, perché in vacanza.

Vaccini Napoli

Situazione diversa negli hub vaccinali di Capodichino e Mostra d'Oltremare, dove le dosi Pfizer vengono somministrate senza troppi intoppi. In totale sono 50mila590 le vaccinazioni fatte ieri in Campania, di cui 19.691 hanno ricevuto la prima dose.