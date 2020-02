Repubblica - Napoli-Barcellona, sarà un incasso da 4 milioni di euro. Si attendono 55mila spettatori al San Paolo

Ultimissime Calcio Napoli - Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, ora il campionato va rigorosamente messo da parte e non c’è più pretattica che tenga, con l’affascinante count down per il debutto al San Paolo di Lionel Messi che ormai volge al termine. Da oggi pure al centro sportivo di Castel Volturno tutti i pensieri saranno rivolti al Barcellona, come sta già succedendo in città già da qualche settimana. Martedì ritorna la Champions League e il Napoli avrà la chance di dare un senso diverso alla sua altalenante stagione, con la spinta di 55mila tifosi e di un incasso stratosferico: oltre 4 milioni. Al gran galà presenzierà anche Aurelio De Laurentiis, dopo una lunga assenza dagli stadi. Mai nella loro storia gli azzurri sono approdati ai quarti della competizione: sarà stupendo provarci.