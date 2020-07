Repubblica - Napoli avanti grazie alla componente psicologica! Una cosa ha condizionato l’atteggiamento delle due squadre

Ultime notizie Napoli. La firma sull'aggancio del Napoli al 5° posto l’ha messa a pochi minuti dalla fine Lorenzo Insigne, spezzando in modo definitivo l’equilibrio al San Paolo con il pezzo forte del suo repertorio: il tiro a giro. L’edizione odierna di Repubblica racconta così la vittoria del Napoli:

“Ha avuto un peso determinante pure la componente psicologica, che ha condizionato l’atteggiamento delle due squadre. La teorica mancanza di motivazioni in campionato ha permesso paradossalmente agli azzurri di giocare con la testa più sgombra, visto che la vittoria in Coppa Italia ha già garantito a Insigne e compagni la qualificazione per la prossima Europa League: obiettivo che al contrario i giallorossi dovranno sudarsi nelle otto giornate che restano da affrontare”.