Repubblica - Napoli-Adana: Ostigard e Olivera pronti al debutto, Balotelli titolare

Le ultime sulle scelte di formazione nell'amichevole del Napoli di Spalletti contro l'Adana di Montella. Aggiornamenti da Repubblica sul Napoli:

Contro il Napoli potrebbe non essere titolare Balotelli. « Affrontiamo un avversario forte. Inpanchina c’è un amico come Spalletti, un tecnico di caratura internazionale - dice Montella - È una squadra da Champions. Per noi sarà difficile, ma proveremo a fare una bella figura » . Kim Min Jae ovviamente non sarà in campo. Per Montella è un problema in meno. Vincenzo lo conosce bene: ha affrontato il coreano con il Fenerbahce e la sua relazione è dettagliata. « Mi ha fatto un’ottima impressione. È molto attento, è concentrato e non disdegna neanche di uscire palla al piede » . Il pericolo pubblico numero uno da neutralizzare è ovviamente Victor Osimhen: « Devastante, mi piace tantissimo. Può diventare tra i primi attaccanti al mondo » . Stasera il numero 9 sarà al centro del tridente. Dialogherà soprattutto con Kvaratskhelia, molto applaudito ieri mattina dai tifosi presenti allo stadio Patini. Dribbling e conclusione immediata, il georgiano ha regalato sprazzidel suo repertorio. Proverà a confermarli contro un avversario di livello superiore rispetto all’Anaune e al Perugia, incrociati in Trentino. Resta l’osservato speciale da parte del pubblico ( poco meno di un migliaio sugli spalti stasera) che comincia ad innamorarsi calcisticamente del talento di Khvicha. Politano completerà l’attacco, poi spazio a Lozano. In mediana Lobotka ed Anguissa sono due certezze, Fabiàn – tornato ad allenarsi dopo due giorni di assenza - e Zielinski si alterneranno. Pronti al debutto, magari in corso d’opera, Leo Ostigard e Matias Olivera.