I colleghi dell’edizione odierna di Repubblica raccontano cosa stia succedendo nel ritiro della SSC Napoli a Castel di Sangro con le ultime di calciomercato:

"Milik, che dopo avere sognato la Juve sta per accettare la corte della Roma. I giallorossi non hanno liquidità e hanno proposto uno scambio con il turco Under e il baby centrocampista Riccardi (valutati complessivamente 40 milioni)"