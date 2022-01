Napoli calcio - L'edizione napoletana di Repubblica scrive sulle scelte di De Laurentiis per quanto riguarda il futuro monte ingaggi:

"La crisi rischia di diventare infatti lo stesso strutturale e ci sono solo un paio di strade per correre ai ripari: tagliare subito i costi e soprattutto tornare in Champions. Ecco perché sono già andati via Manolas e virtualmente Insigne: tra i giocatori con gli ingaggi più alti, con Mertens e Ghoulam pronti a condividerne la sorte a giugno".