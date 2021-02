Repubblica - Mercato al risparmio: il Bari non compra e i tifosi protestano

Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica Bari si sofferma sulla strategia di mercato portata avanti da Luigi De Laurentiis, presidente del Bari. Dal quotidiano si legge:

Mercato con il freno a mano. Per la prima volta nell’era De Laurentiis, la società biancorossa non è regina delle trattative. Chi si aspettava il classico colpo di coda dell’ultimo giorno è rimasto deluso, perché sull’elenco degli acquisti sono rimasti i nomi di Cianci, Rolando e Sarzi Puttini. Ben sei invece le uscite: quelle di Simeri, Montalto, Hamlili, D’Orazio, Corsinelli ed Esposito, alle quali va aggiunto anche Romero, che è stato prelevato dalla Juve Stabia e girato contestualmente al Potenza nell’ambito dell’operazione che ha portato in biancorosso Cianci.

Dopo gli investimenti importanti fatti sinora, la sensazione è che si sia badato al contenimento dei costi.

Il resto potrebbe averlo fatto il ritardo ormai siderale dalla Ternana, ora in vantaggio di 11 punti sul Bari ed evidentemente ritenuta difficilmente raggiungibile.

Di sicuro il popolo biancorosso si aspettava di più e ieri, per la prima volta, sulla società guidata da Luigi De Laurentiis sono piovute anche critiche.