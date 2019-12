Repubblica - Maradona al San Paolo per Napoli-Barcellona, la prossima mossa spetta ad ADL! Messi nel tempio del suo idolo

Ultime notizie calcio Napoli - Urna a dir poco sfortunata per il Napoli in quel di Nyon, che agli ottavi di finale di Champions League dovrà fare i conti con un Barcellona che non può non far tremare le gambe, ancor di più se si considera il fatto che la sfida di ritorno si giocherà al Camp Nou. Sarà, però, un'occasione per vedere Messi al San Paolo, nello stadio in cui il suo idolo, Diego Armando Maradona, ha scritto pagine di storia del calcio, come sottolineato dal quotidiano "La Repubblica", nella sua edizione napoletana: "Il destino ha offerto al maestro e all’allievo la possibilità di incrociare le loro strade". Dal momento esatto del sorteggio, però, in molti hanno iniziato a sperare di vedere Diego Armando Maradona al San Paolo per questa gara epica ed a tal proposito il noto quotidiano fa, di fatto, un appello al patron azzurro:

"La prossima mossa deve farla De Laurentiis, invitando Maradona al San Paolo per la sfida contro il Barcellona, che comunque non si aspetta di fare una passeggiata con il Napoli".