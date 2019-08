Repubblica - Lozano al Napoli sblocca Icardi alla Roma e Dzeko all'Inter

Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, Edin Dzeko all’Inter e Mauro Icardi alla Roma. Quello che fino a qualche settimana fa sembrava uno scambio irrealizzabile, con il passare delle ore si sta trasformando in uno scenario di mercato sempre più concreto. La novità delle ultime ore è che l’attaccante argentino, pur continuando a sperare in un’offerta della Juventus, ha aperto alla possibilità di trasferirsi nella Capitale. Se Dzeko si è ormai promesso all’Inter da oltre sei mesi, per Icardi è ormai una partita a tre fra Roma, Juve e Napoli. Il vantaggio dei giallorossi deriva però dal fatto che i bianconeri hanno l’urgenza di dover sfoltire la rosa mentre i partenopei sono vicinissimi all’acquisto di Lozano.

In pratica, il club di Pallotta è ora il favorito per accaparrarsi il talento argentino, una circostanza certificata perfino dalle quote dei bookmakers. La trattativa però non si preannuncia semplice, dato che Petrachi oltre a Dzeko dovrebbe mettere sul piatto altri 40 milioni, una cifra molto alta per gli standard della Roma, ancora scottata per il flop di Schick (costato appunto 40 milioni). Sullo sfondo, il ds prosegue la ricerca sul mercato di un difensore centrale.