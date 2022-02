Repubblica - Lotito non rinuncerà a essere il prossimo kingmaker della Lega Serie A, primo voto già lunedì

Notizie Calcio - La partita per la successione è iniziata prima ancora delle dimissioni di Paolo Dal Pino dalla presidenza della Lega di Serie A, formalizzate ieri. I club sono divisi da tempo. Da una parte chi sta ancora con la Figc di Gravina. Dall’altra il gruppo di Claudio Lotito, cervello della lettera contro la Figc che ha spaccato la Lega. Ne parla Repubblica.

"Lotito non rinuncerà a essere il prossimo kingmaker della Lega di Serie A. Primo voto già lunedì: quasi certamente servirà più tempo. Uno dei candidati più credibili sarebbe Antonio Romei, oggi ineleggibile perché impegnato a salvare la Sampdoria da penalizzazioni per mancati versamenti. Chi ha il compito di guidare la Serie A manca di forza anche nei rapporti con la Figc: oggi il massimo campionato, che con il meccanismo della mutualità mantiene l’intero sistema calcio, in Consiglio federale ha 3 voti su 21. E da Calciopoli in poi, tramontata l’era dei Carraro e dei Matarrese, mai il presidente federale è stato espressione della Serie A"