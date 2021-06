Repubblica - Leggere che Spalletti sia pazzo di Lobotka può rallegrare De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso, ma forse occorre anche altro!

Calciomercato Napoli - Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, analizza sul quotidiano il momento attuale del Napoli.

"Spalletti è un uomo intelligente, sa per fortuna che a Napoli non dovrà rilevare la cattedra di filosofia estetica che fu del grande Masullo, ma la panchina di Gattuso, emotivo e caparbio, in perenne lite con il presidente. A De Laurentiis dovrà chiedere, nel rispetto delle risorse, acquisti adeguati alle esigenze tattiche. Chiedere e ottenere. Leggere che Spalletti sia pazzo di Lobotka può rallegrare De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso che lo presero. Ma forse occorre anche altro. Ben altro"