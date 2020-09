Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive su Milik: "Lo scambio con Under non è decollato. Non c’è accordo con la Roma, adesso alle prese pure con il grave infortunio di Zaniolo. Milik piacerebbe pure alla Fiorentina, ma le pretese di ingaggio ( 4,5 milioni di euro) non rappresentano un alleato per trattare con i viola. Non resta che ritentare la carta dell’estero per trovare possibili acquirenti e risolvere così l’empasse".