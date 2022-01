Repubblica - Le Asl potranno fermare le squadre solo in caso di focolaio: ad oggi rischia solo la Salernitana

Serie A - Come scrive l'edizione nazionale di Repubblica, il prossimo turno di serie A non è minimamente in discussione nonostante il boom di contagi nelle squadre. Tuttavia, l'ultima parola spetta alle Asl che potrebbero non far disputare le gare solo in un caso.

"Le Asl sono in guardia, al lavoro per una sorta di canovaccio comune su cui operare: quando ci sarà un focolaio, impediranno alle squadre di giocare. O di partire, se dovessero essere impegnate in trasferta. È, per capirci, il caso della Salernitana, che ieri ha aggiunto altri 5 tesserati positivi ai 6 già in organico, per un totale di 11 (e 9 sono calciatori): è evidente che nel club campano il virus abbia trovato il modo di diffondersi"