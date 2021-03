Repubblica - La settimana tipo ha rigenerato il Napoli: Gattuso riceve una bella notizia dall'infermeria

Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive: "Tre esami fondamentali per la Champions. Da sostenere tutti lontano dallo stadio Diego Armando Maradona. Milan, Juventus e Roma in una settimana. Match decisivi. Rigorosamente in trasferta. Il Napoli non può più nascondersi e dovrà conquistare un risultato importante se vuole davvero ambire al quarto posto. Gattuso ci arriva nelle condizioni migliori: ha potuto usufruire della settimana tipo e ha recuperato quasi tutti gli infortunati. Dovrebbe avere il via libera pure Lozano, pronto a cominciare in panchina contro il Milan per poi aumentare il minutaggio progressivamente. Resta fuori soltanto Petagna"