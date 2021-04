Repubblica - La Lega rischia la paralisi, senza compromessi c'è l’ipotesi di commissariamento da parte della Figc!

Ultime notizie Napoli - A chiedere un passo indietro a Paolo Dal Pino, presidente della LegaSerie A, sono sette club: Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Verona. Gli hanno scritto una lettera per esprimergli «irrevocabile sfiducia» e spingerlo «a trarne le doverose conseguenze». Ne parla Repubblica.

"I critici di Dal Pino non hanno i numeri per portarne ai voti la sfiducia: ne servono 8, ne manca uno. E in assemblea la mozione dovrebbe raccoglierne 14. Ma gli altri 13 club, fra cui Roma e Milan, sono fedeli al presidente. Il rischio è la paralisi. Se non si troverà un compromesso, c’è anche l’ipotesi di commissariamento della Lega da parte della Figc. Una prospettiva che non piace a nessuno. Nemmeno ad Agnelli e Lotito, promotori forti della richiesta di dimissioni"