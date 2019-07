Repubblica - La Juve risponde sempre picche all'Inter per Icardi. Intanto il Napoli spinge

Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, i vincoli limitano Suning, che solo a guardarlo dà un’idea di illimitatezza. Ma essere illimitati non si può e perciò, nel bilancino che misura spese possibili ed entrate probabili, nel corso della riunione il nome di Lukaku è lentamente stato sfilato dai sogni di Conte, perché costa più di quello che l’Inter intenda e possa spendere ma anche perché costa più di quanto vale: gli 85 milioni chiesti dal Manchester non rappresentano il valore del giocatore. L’Inter pensa quindi di affiancare a Dzeko, il cui arrivo è per ora bloccato solo dal no di Higuain alla Roma (Paratici è volato apposta a Singapore per convincerlo), un giovane, oltre a Lautaro. Il candidato serio è il ventenne Rafael Leão del Lille, che costa circa 40 milioni. Quanto, quando, come e dove i nerazzurri spenderanno i soldi stanziati dipende molto dalla cessione di Icardi. Marotta ha buone sensazioni. Il Napoli si sta muovendo mentre la Juve continua ad agire alle spalle, facendo sponda con Wanda Nara. Ma non è certo ai bianconeri, e men che meno a Paratici, che gli interisti vogliono andare incontro.