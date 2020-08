Repubblica - L'undici anti-Barcellona: in sei sono sicuri del posto, scelto l'eventuale sostituto di Insigne

Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive sulla formazione anti-Barcellona: "I titolari saranno scelti infatti anche in base alle indicazioni degli ultimi allenamenti, in cui Manolas e Demme sembrano aver messo la freccia nei ballottaggi con Maksimovic e Lobotka. Comincia quindi a delinearsi la squadra che sfiderà il Barcellona, con l’ossatura portante formata da Ospina, Koulibaly, Fabian e Mertens. Se il capitano non dovesse farcela, invece, il suo posto sarà preso quasi sicuramente da Elmas, che si è quasi liberato dalla concorrenza di Lozano"