Repubblica - L'applauso ai medici del Cotugno e l'iter al San Paolo post Coronavirus: i dettagli

Notizie calcio Napoli - Si torna in campo 105 giorni e una pandemia dopo. Ma il quadro è vuoto e la musica sparata “ a palla” dagli altoparlanti prima del fischio d’inizio non basta per colmare il silenzio assordate con cui i giocatori sono costretti a fare i conti immediatamente, fin dal riscaldamento che precede la partita. Non ci sono i tifosi, non ci sono le bandiere e non ci sono le sciarpe. Il nuovo kit da stadio è un inno alla malinconia: mascherina, guanti, disinfettanti.

Com'è andata al San Paolo ieri? A raccontarlo è l'edizione odierna di Repubblica: