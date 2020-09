Repubblica - Koulibaly-Man City, fissato il prezzo per concretizzare l'addio al Napoli: la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive: "I tifosi continuano a chiedere a Koulibaly di restare, ma l’addio resta la soluzione più probabile. È quasi un leit motiv nel corso del lavoro tattico degli allenamenti a Castel di Sangro: è sempre un idolo del pubblico che non vuole rassegnarsi a perderlo. Le strade, però, sono destinate a dividersi. Il filo con il Manchester City lo sta tenendo vivo Fali Ramadani, il potente manager di Koulibaly che è in ottimi rapporti con il Napoli. Settanta milioni ( con qualche bonus) potrebbe essere il prezzo giusto per concretizzare l’addio".