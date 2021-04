Repubblica - Juve-Napoli si gioca: l'ASL di Torino ha escluso l'ipotesi rinvio. Il Napoli ha ripeto più volte i tamponi, tutti negativi

Napoli Calcio - Juventus-Napoli si gioca: salvo ulteriori colpi di scena in extremis. La lunghissima attesa della sfida dei veleni è durata sei mesi e tre giorni: il lasso di tempo trascorso dal contestato rinvio dello scorso 4 di ottobre alla tribolata resa dei conti di oggi pomeriggio all’Allianz Stadium di Torino.

Come riporta La Repubblica:

"Dal caos si è smarcato ieri mattina Aurelio De Laurentiis, facendo suo il grido di protesta lanciato da Guardiola prima della partita di Champions League tra il Manchester City e il Borussia di Dortmund. Nessuno dei protagonisti può dunque più tirarsi indietro e per questo la tetra vigilia di Gattuso e della squadra al Training Center di Castel Volturno (blindato come sempre per il silenzio stampa) si è consumata da protocollo tra un tampone e l’altro. Per fortuna almeno senza brutte sorprese, però: Insigne e compagni sono risultati tutti negativi. Sei mesi dopo si sono ribaltate le parti e l’emergenza Covid s’è spostata da una sponda all’altra. A ottobre furono le positività di Zielinski ed Elmas a fare saltare la gara dopo l’intervento della Asl e adesso il virus ha preso di mira due giocatori bianconeri: Bonucci e Bernardeschi, mentre alla vigilia è trapelata la notizia della guarigione in tempi record di Demiral. L’autorità sanitaria locale di Torino ha escluso ieri l’ipotesi di un rinvio".