Repubblica - Januzaj-Napoli, Giuntoli prova il colpo a parametro zero: la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive sul possibile colpo Januzaj per il Napoli:

"Il diesse Giuntoli prova ad anticipare i tempi anche per il nuovo tassello da inserire in attacco. Adnan Januzaj è uno dei profili più graditi per il post Insigne. Il 25enne della Real Sociedad è molto diverso dal capitano azzurro: è forte fisicamente (186 centimetri) ed è mancino. Gioca prevalentemente sulla fascia destra, ma può adattarsi pure a sinistra. È in scadenza di contratto e il Napoli sta verificando la possibilità di effettuare un colpo ad effetto a parametro zero. Molto dipenderà pure da come finirà la trattativa con la Real Sociedad che spera di non perdere il suo gioiello a parametro zero. Januzaj, da giovanissimo considerato un predestinato al Manchester United, fa gola a tanti club e Giuntoli sta seguendo la situazione con molta attenzione".